Ekonomi

Kürdistan Bölgesi'nde patates üretimi 500 bin tona ulaştı

Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl patates üretimi 500 bin tona ulaştığı belirtilirken, bunun yüzde 70'i Navkor ovasında üretimi yapılıyor.
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HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yıl patates üretimi 500 bin tona ulaştı. Bu patateslerin yüzde 70'i Duhok’un Berdereş ilçesindeki Navkor ovasında üretiliyor.

Navkor ovasında, başta patates olmak üzere çeşitli tarım ürünleri her yıl yaygın olarak üretiliyor ve 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Mihemed Said adlı çiftçi, bu yılki patates hasadının çok iyi olduğunu ifade ederek, fiyatının da makul olduğunu söyledi.

Ayrıca, ovadaki patates üretimi, bölgedeki çiftçilere fayda sağlamanın yanı sıra, bölgedeki gençlere ve kamplarda yaşayan genç mültecilere de iş olanağı sağlıyor.

K24’e konuşan Berdereş Tarım Müdürü Tahsin Muhammed, Berdereş bölgesinde patates sanayi fabrikası olmadığı için ovada üretilen patateslerin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın diğer kentlerindeki pazarlara gönderdiklerini söyledi.

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