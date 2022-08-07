Politika

Irak Yüksek Seçim Komisyonu: Erken seçim için tarih belirlenmedi

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, erken seçim için bir tarih belirlendiğine dair iddiaları yalanladı.
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Irak ırak seçim komisyon

ERBİL (K24)

Irak resmi haber ajansı INA’nın haberine göre, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galai, “Komisyon, seçimler, referandumlar ve seçim çalışmalarıyla ilgili diğer konularda verilen kararları uygulayan tarafsız bir profesyonel kurumdur” dedi.

Sözcü, Komiserler Kurulu’nun Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’ndaki en yüksek otorite olduğunu dile getirerek şu açıklamayı yaptı;

“Komiserler Kurulu, etkili seçim yasasına dayanarak ve hükümete danışarak, herhangi bir seçim sürecini yürütmek için gereken tarihi veya süreyi belirlemekle ilgilenir. Ancak Komiserler Kurulu bu konuda herhangi bir karar veya açıklama yayınladı.”

Galai, “Seçimlerin yapılıp yapılmaması veya hazır olup olmaması Komiserler Kurulu’na kalmış bir iş” ifadelerini de kullandı.

Sadr Hareketi yanlıları günlerdir Yeşil Bölge’deki eylemlerini sürdürürken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun feshedilip erken seçimlere gidilmesini istemişti

Irak’ta genel seçimler Ekim 2021’de yapılmasına rağmen taraflar henüz yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşama sağlayamadı.

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