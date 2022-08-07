‘Batı, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini derinleştirmesinden endişeli’

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Financial Times (FT) gazetesine konuşan altı Batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin Soçi'de yaptıkları dört saatlik görüşmenin ardından ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğini genişletme yönünde attıkları adamlardan endişe duyduklarını söyledi.

Yetkililerden biri, AB'nin Türk-Rus işbirliğini artık daha yakından izlediğini belirterek, Türkiye'nin Rusya ile ticarette bir platforma dönüşmesine karşı duydukları endişeyi dile getirdi. Bir başka yetkili ise Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını "fırsatçı" olarak nitelendirdi.

Washington, Çin başta olmak üzere, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olunmaması konusunda ülkeleri uyarıyor.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da haziran ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, ve ziyarette Türkiye'nin yaptırımlara tabi Rus sermayesinin bir üssü haline gelmemesi konusunun görüşüldüğü belirtilmişti.

Gazeteye konuşan üst düzey bir başka Batılı yetkili, Erdoğan'ın Soçi'de Rusya ile vardığı mutabakatı yürürlüğe koyması halinde AB ülkelerinin Türkiye'deki şirket ve bankalarına ülkeden çıkması yönünde çağrıda bulunabileceğini söyledi.

Türkiye, dış ticaretinin yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ile yapıyor.

Gazeteye konuşan yetkili ayrıca, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesinin yaratacağı risk ışığında Batılı firmalara Türkiye'deki ilişkilerini sonlandırmaları ya da faaliyetlerini daraltmaları çağrısında bulunabileceğini" söyledi.

Yetkili, AB'nin Türkiye'ye yönelik resmi bir yaptırım kararı almasının blok içindeki bölünmeler göz önüne alındığında zor olabileceğini ancak bazı üye ülkelerin tek tek harekete geçebileceğini öne sürerek “Örneğin ticaret finansmanına kısıtlamalar getirilmesini isteyebilir ya da büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" ifadelerini kullandı.

Batı ekonomisine entegre olan Türkiye, 2021 yılında en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD, 13 milyar 704 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 133 milyon dolarla Irak takip etti.