Politika

Diyala’da Aşura merasimine yönelik intihar saldırısı engellendi

Irak'ın Diyala kentinde Aşura merasimine yönelik intihar saldırısının engellendiği ve kendini patlatan saldırganın öldüğü bildirildi.
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Irak Diyala aşura merasimi intihar saldırısı girişim

ERBİL (K24)

Iraklı güvenlik kaynağı, Diyala kentinde Aşura merasimine yönelik intihar saldırısı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Üzerinde bombalı kemer bulunan saldırganın, Meyah ilçesinde Aşura merasimine katılanların arasında kemeri patlatmak istediği ancak güvenlik güçlerinin bunu engellediği belirtildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından kuşatılmasından sonra kendini patlattığı ve öldüğü kaydedildi.

Merasime katılanların herhangi bir zarar görmediği ifade edildi.

Aşura Günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Şiiler Hz. Hüseyin, ailesi ve arkadaşlarının öldürüldüğü günü yas merasimleriyle anıyor.

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