Sadr’ın temsilcisi: Yargı halkın yanında durmazsa başka söylemimiz olur

BAĞDAT (K24)

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Bağdat’taki ofisinin müdürü İbrahim el-Cabiri, Sadr’ın mesajının açık olduğunu ve yargı için bir haftalık süre belirlendiğini kaydederek, mahkemenin halkla birlikte olmaması durumunda başka bir söylemlerinin olacağını belirtti.

K24’e konuşan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Bağdat’taki ofisinin müdürü İbrahim el-Cabiri, “Mesajımız açık, daha önce Seyyid Mukteda es-Sadr yaptığı açıklamada 2 öncelikli noktaya vurgu yapmıştı. Birincisi, yargının Irak halkıyla olması gerekiyor. Anayasal süre doldu. Yolsuzlukçu siyasi partilerin yargıya büyük baskıları var” dedi.

Yargının halkla birlikte olması durumunda, karar verip Irak Parlamentosu’nu feshetmesi gerektiğini söyleyen Cabiri, yargının aynı zamanda seçimlerin zamanını belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Cabiri, “Liderimiz, yargıya bir haftalık süre tanıdı ve bu doğrultudaki son kararını vermesini istedi. Yargının halkla olmaması durumunda başka bir söylememiz olacaktır” ifadelerini kulllandı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilerin başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu'nun feshedilmesi ve erken seçimler egidilmesi çağrısında bulunmuştu.