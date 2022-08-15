Mem û Zin'den etkilenip Çin'den Cizre'ye geldiler

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Şanghay Sosyal Bilimler Akademisinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Neng Dong, 5 yıl önce Müslüman olmaya karar vererek, ismini Nurettin olarak değiştirdi.

Dong, akademik çalışmaları sırasında, Cizre'de 1450-1451 yıllarında yaşanan, birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki genç olan Mem û Zin'in trajik öyküsünü kaleme alan Ehmedê Xanî'nin eserini inceledi.

Kürt filozof ve alim Ehmedê Xanî'nin Kürtçe olarak kaleme aldığı, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusçaya çevrilen eserini Çinceye uyarlamaya karar veren Dong, 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyadan tanıştığı Suudi Arabistan doğumlu Türkiye vatandaşı Yumna Bayraktar ile geçen yıl evlenen Dong, eşi ile evlilik yıl dönümlerini aşk öyküsünden etkilendikleri Mem û Zin'in türbesinin de bulunduğu Cizre'de geçirmeye karar verdi. Çift, Sur Mahallesi'ndeki Mem û Zin Türbesi'ni ziyaret etti.

‘BU ZİYARET BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Nurettin Dong, Mem û Zin'in hikayesinden çok etkilendiklerini anlattı:

"Evliliğimizin 1. yılı ve bu ziyaret bizim için çok kıymetli. Mem û Zin'in kabrini ziyaret ederken çok derin hisler yaşadım. İki aşık sevgileriyle insanlığa güzel dersler verdi. Eserdeki 2 bin 500 beyitin Çinceye çevirisini yaptım. Bu çalışmanın daha fazla tanınmasına vesile olacağı için heyecanlıyım."

Yumna Dong da evlilik yıl dönümlerini büyük bir aşk öyküsünün yaşandığı Cizre'de, Mem û Zin Türbesi'ni ziyaret ederek geçirmeye karar verdiklerini belirtti.

Eşinin bu destansı aşk öyküsü ile ilgili çalışma yürüttüğünü, bu nedenle öykünün çok ilgilerini çektiğini aktaran Dong, "Mem û Zin birbirlerini çok sevip, kavuşamamışlar ama çok şükür biz kavuştuk. Rabbim tüm sevenleri kavuştursun" ifadelerini kullandı.

‘NURETTİN'E 'MEM', YUMNA'YA DA 'ZİN' İSMİNİ KOYDUK’

Dong çiftine ilçedeki gezileri boyunca rehberlik yapan Abdulaziz Bilge, Çin'den Mem û Zin Türbesi için geldiklerini duyunca çok şaşırdıklarını, kendilerini iki gün evlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Çifte ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdiklerini belirten Bilge, "Nurettin Dong, Mem û Zin eserini Çinceye çevirmiş. Cizreliler olarak çok sevindik, gurur duyduk. Onları çok sevdik. Bir kez daha geleceklerini söylediler. Bundan sonraki projeleri arasında Mela Ehmedê Ciziri ve Süleyman Çelebi'nin eserleri ile ilgili çalışma yapmak olduğunu belirtti. Nurettin'e 'Mem', Yumna'ya da 'Zin' ismini koyduk" diye konuştu. (Kaynak: AA)