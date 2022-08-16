Başbakan: Yerli mühendislik yeteneğimizin gelişmesinden mutluyum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Üçüncü Erbil Uluslararası Yatırım ve Gayrimenkul Fuarı (Invest Expo 2022) açılışını yaptı.

Başbakan burada yaptığı konuşmada "Yerli sayısının daha fazla olması ve mühendislik yeteneğimizin gelişmesi beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Birçok proje sahibinden ve şirketten, projeleri yürütmek için yerli ellerimize ve mühendislik yeteneklerimize güvendiklerini duydum" şeklinde konuştu.

“Barış, uyum ve güvenlik, birçok insanın Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesine ve burada ikamet etmesine neden oldu” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Konut sektörüne özen gösterildi, ancak bazı projeler kısa ömürlü olmadı. Projelerin uygulanmasında master plan, hükümetin koşulları ve vatandaşlara yönelik hizmet sunumunun dikkate alınması gerektiğini vurguladık.”

3 gün devam edecek fuara 12 ülkeden 180 şirket katılıyor.