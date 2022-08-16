Son anket: Birinci parti değişti

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Piar Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketin sonuçları paylaşıldı.

Ankette Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu 41.4 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin toplam oyu ise 35.9’da kaldı.

Piar’ın araştırmasında, “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” diye soruldu.

Buna göre, CHP ve İYİ Parti ortaklığındaki Millet İttifakı’nın oy oranı kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin toplam oyu ise 35,9 oldu. İki ittifak arasındaki oy farkı ise 5,5 puana çıktı.

Yapılan anketin sonuçlarına partiler bazında bakıldığında, zirvede CHP yer alıyor. Ana muhalefet partisi kararsızların oyları dağıtıldığında yüzde 28,5’lik oy oranına ulaştı. İktidar partisi AKP’nin oyu ise yüzde 28,1 olarak gerçekleşti.

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,2 olurken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7,8 oldu.

Araştırmada, “MHP’ye oy vereceğini söyleyen seçmenler arasında, AK Parti’den memnun olmayan ve Millet İttifakına da sıcak bakmayan kararsızlar olduğunu görüyoruz” denildi.

Ankette yüzde 11,9 oyu ile HDP alırken, altılı masada yer alan Gelecek Partisi’nin oyu yüzde 3,5 ve DEVA’nın oyu ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Ankete katılanların yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi.