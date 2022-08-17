Politika

NATO: Acilen nükleer tesisteki incelemeye izin verilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini ve acilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının incelemesine izin verilmesini istedi.
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dünya Zaporijya Nükleer Santrali NATO Jens Stoltenberg Ukrayna Rusya IAEA

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer tesisindeki duruma değindi.

Tesisin Rus askerlerince ele geçirilmesinin nükleer santralin güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu durum nükleer kaza ve olay riskini artırmakta, Ukrayna ve komşu ülkelerin halkları ile uluslararası camiayı tehlikeye atmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) incelemesine izin verilmesi ve Rus askerlerinin çekilmesi aciliyet taşımaktadır."

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

 

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