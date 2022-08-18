Soylu açıkladı: Vatandaşlık verilen kaç Suriyeli oy kullanabilecek?

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı.

“211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanabilecek” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Zaten seçmen bilgileri doğum yeri itibariyle bütün siyasi partilere beş yılda iki defa veriliyor. Bu bilgilerde istediğiniz veri madenciliğini yapabilirsiniz. Sanki bu yeni bir şeymiş gibi ‘Ben YSK’dan çok daha fazla bilgiye sahibim’ diyor.

‘YSK’dan çok bilgi var’ deniyorsa suç işleniyor demektir. 120 bin Suriyeli seçmen var. Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Mühendisi, mimarı, doktoru, iyi öğrencisi, sigortalı çalışanı var.

Yani bir ara bir şikayet vardı ya, en iyilerini alıp Avrupa’ya götürüyorlar diye. Türkiye bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Vatandaş yapmasının kriterleri var, güvenlik soruşturması var, safahatları var. Bunlar da kanunla belirlenmiştir.”

Suriyeli sığınmacıların dönüşüne de değinen Soylu, şunları kaydetti:

“Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 3 milyon 222 bin mülteci var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü. Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapısını da hazırlıyoruz. 1 milyon 20 bin kişiye sosyal uyum eğitimi verildi.”