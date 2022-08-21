Derik’te can kaybı 20’ye yükseldi

DERİK (K24)

Dün Antep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin'de yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Kazada müdahale için olay yerine gelen Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis Yahya Ergin de hayatını kaybetti.

Mardin Barosu’ndan yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerden birinin, Avukat Baran Açan olduğu kaydedildi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerden bazıları gece saatlerinde toprağa verildi.

BAKAN SOYLU: OLAY SORUŞTURULUYOR

Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor."

Bakan Soylu gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2’si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında" dedi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakan Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.