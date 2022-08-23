Spor

6 aydan sonra bir ilk: Ukrayna’da futbol ligi başladı

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın saldırısı nedeniyle bomba sığınakları hazırlanmış stadyumlarda, 6 ay sonra seyircisiz olarak yeniden başladı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Ukranya Rusya futbol Lig maçı Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümü öncesi ülkede moral yükseltmek için futbolun geri dönüşünü teşvik ediyordu.

Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Rusya, 2021-22 futbol sezonunun ikinci yarısının başlamasının planlandığı tarihten bir gün önce, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı.

 

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