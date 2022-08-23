Zebari: Yüksek Yargı Konseyi önündeki eylemin bir mesajı var

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro üyesi Hoşyar Zebari, anayasanın sorunları çözmek için merci olduğunu ve Sadr Hareketinin Yüksek Yargı Konseyi önünde eylem yapmasının bir mesajı olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, “Sadr Hareketinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki eylemi ve ardından barışçıl şekilde geri çekilmesi, Iraklıların, Merciiyet ve temsilcilerinin sürekli olarak yargı reformu çağrısında bulundukları üzere talep edilen bir mesajı gönderdi” dedi.

Zebari, yargının tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak, anayasanın merci olduğunu ifade etti.

Sadr Hareketi destekçileri bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi’nin önünde gösteri düzenledi.

Gün içerisinde, sosyal medyada 'Liderin Bakanı' sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabından yapılan açıklamada, göstericilerin Yüksek Yargı Konseyi'nin önünden Irak Parlamentosu’nun önüne geçmeleri istendi.