Anket: İttifak ve parti oylarında son durum

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde toplam 5 bin 310 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket şirketi katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın oylarının toplamı yüzde 47'yi buluyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oy oranı ise yüzde 35 olarak ölçüldü.

Buna göre Millet İttifakı, yüzde 12 farkla Cumhur İttifakı’nın önünde.

Ankete göre partilerin oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 27,3

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 21,1

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Saadet Partisi: Yüzde 1,4