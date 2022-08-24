Politika

Anket: İttifak ve parti oylarında son durum

Yapılan ankete göre Millet İttifakı, yüzde 12 farkla Cumhur İttifakı’nın önünde.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Anket Seçim Millet İttifakı Cumhur İttifakı

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma, 18-22 Ağustos tarihleri arasında, 51 ilde toplam 5 bin 310 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket şirketi katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın oylarının toplamı yüzde 47'yi buluyor.  Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oy oranı ise yüzde 35 olarak ölçüldü.

Buna göre Millet İttifakı, yüzde 12 farkla Cumhur İttifakı’nın önünde.

Ankete göre partilerin oy oranları ise şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 27,3

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 21,1

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv