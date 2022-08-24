Sağlık

Biden ve eşinin Covid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi.
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ABD Joe Biden Jill Biden Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta "negatif" çıkan Covid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi.

Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu kaydedildi.

Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Covid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay Covid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.

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