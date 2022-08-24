‘6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek’

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NTV, icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan iki paketin ayrıntılarına ulaştığını bildirdi.

Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

Haberde paketin iki şekilde olacağı kaydedildi.

Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.