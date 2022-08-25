Politika

MSB: Yunan F-16’ları Türk F-16'larını taciz etti

Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğu bildirildi.
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türkiye Türkiye F-16 savaş uçakları yunanistan

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren iki Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği bildirildi.

"Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, “kasıtlı ve planlı” olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığına çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına tepki gösterilmişti.

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