Politika

Göçmenleri taşıyan Türkiye plakalı araç iki polisi ezdi

Bu sabah yasadışı şekilde Bulgaristan’a giren ve göçmen taşıyan Türkiye plakalı otobüsün sürücüsünün yolunu kesen polis aracını ezip iki polis memurunu öldürdüğü açıkladı.
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Bulgaristan
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HABER MERKEZİ

Olay, sabah 05.00 sularında Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında yer alan ve Türkiye sınırında Kırklareli ile komşu olan Burgaz'da gerçekleşti.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Stanimir Stanev'in açıklamasına göre iki polis kontrol noktasında durdurmayı reddettikten sonra bir yerleşim bölgesine giren sürücüyü durdurmak için otobüsün önüne polis aracı çekilerek yolu kesildi. Otobüs polis aracına hızla çarpıp üstünden geçerek bir otobüs durağına çarparak durdu.

Türkiye plakalı otobüsün uyruğu açıklanmayan 47 göçmen taşıdığı öğrenildi.

Otobüsün ezdiği araçta bulunan iki polis memurunun anında hayatını kaybettiği belirtildi.

Başka bir yaralanmanın bildirilmediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Henüz sürücüye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ancak bölge savcısı Georgi Chinev, sürücünün eylemlerinin 'bilinçli ve kasıtlı' olduğunu söyledi.

7 milyon nüfuslu, AB'nin en yoksul üyesi Bulgaristan, Afganistan ve Ortadoğu'dan yola çıkıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlar için önemli bir transit koridoru oluşturuyor.

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