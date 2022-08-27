Libya'nın başkentindeki çatışmalar şiddetlenerek yayılıyor

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Libya'nın başkenti Trablus’ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme imtihanlarını iptal ettiğini açıkladı. Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu.

ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSU ARTIYOR

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin kamuoyuna bilgi verildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde İlk Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

BM: TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR KARŞISINDA ENDİŞELİYİZ

Ayrıca Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, başkent Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalar karşısında derin endişe duyduklarını ifade ederek bunların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil tesislere zarar verdiği belirtildi.

BM Misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, tüm tarafların her türlü nefret söylemi ve şiddete teşvikten kaçınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de çatışmalar karşısındaki endişesini ifade etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablus'taki şiddetli çatışmalara, sivil kayıpları ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında derin endişe duydukları aktarıldı.

Açıklamada, barışçıl diyalog çağrısında Libya halkının yanında oldukları kaydedildi.

DEVLET YÜKSEK KONSEYİ ÇATIŞMALARI KINADI

Libya Devlet Yüksek Konseyi, başkentte yaşanan çatışmaları kınadığını açıkladı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ölümüne ve maddi zarara neden olan çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Başkentte yaşanan olaylarda, sorumluluğun ilk kurşun sıkan tarafa ait olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Devlet kurumlarının tek bir çatı altında birleştirilmesi ve seçimlerin yapılması için çalışmaların bir an önce tamamlanması konusundaki tutumumuz sabittir" ifadelerine yer verildi.

Bu sabahki ilk çatışmalar, Torbuk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığı ile bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başladı.

Öğlen saatlerinde Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinden Başağa'ya yakın askeri bir konvoy başkentin doğusuna geldi.

Güneyde ise Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli'ye bağlı askeri birlikler kente doğru ilerledi. Çatışmalar Trablus'un güneyinde de devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti de gün içerisinde yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki göstermişti.

BAŞAĞA'DAN DİBEYBE'YE "YETKİNİZİ TESLİM EDİN" ÇAĞRISI"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."