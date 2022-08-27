Sadr Hareketi’nden 72 saatlik ültimatom

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a yakınlığıyla bilinen ve ‘Liderin Bakanı’ sıfatını kullanarak Hareket adına açıklamak yapan Salih Muhammed el-Iraki isimli sosyal medya hesabı, meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinden daha önemli olan çözümün, Sadr Hareketi başta olmak üzere, ABD’nin Irak’a girmesinden sonra iktidara gelen ve iktidara katılan bütün siyasi partiler ve şahsiyetlerin yer almayacağı bir seçimin yapılması olduğunu söyledi.

Açıklamada, Sadr'ın kabul edilmesi durumunda anlaşmayı 72 saat içiresinde imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, ülkedeki siyasi krizi aşmak için siyasi tarafları diyalog masasına oturmaya çağırdı.

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’nin Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Hareketi destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmıştı.

Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da parlamento binasını basarak işgal etmişti.

Mukteda es-Sadr, 10 Ağustos tarihinde Yüksek Yargı Konseyi’nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti.