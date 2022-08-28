Politika

Fazıl Mirani’den Irak için iç savaş uyarısı

KDP Politbüro Sekreteri, Irak’ta Lübnan’daki gibi bir iç savaşın çıkabileceği uyarısında bulundu.
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kürdistan Fazıl Mirani Irak İç savaş

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Zeman sitesinde yayımlanan makalesinde, Iraklı taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesi halinde Irak’taki durumun daha da karmaşık bir hal alacağını ve 80’li yıllarda yaşanan Irak - İran savaşı ve Lübnan iç savaşı gibi bir savaşın patlak verebileceğini belirtti.

“Kürdistan Bölgesi olarak, toplumsal anlaşmamızı ateşe atacak ya da milletimizin kazanımlarına zarar verecek bir durumda başı çekmeyiz” diyen Mirani, “Bu yüzden Başkan Barzani halen taraflar arasında tansiyonun düşürülmesi, diyalogun başlaması ve olası bir tehlikeden kaçınılması için çağrılarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Fazıl Mirani yazısında ayrıca şunları ekledi:

“Irak’ın bu öngörülen durumdan uzaklaşması için halen bazı kabiliyetli kişilerin çalıştığını düşünüyoruz. Bizler de Kürdistan Bölgesi’nde Irak’ın güçlenmesi için bir tohum olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar bize ihanet edilip topraklarımız yakılmaya çalışılsa da halen şimdi ve geleceği savunmak için hazırlık yapıyoruz.”

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