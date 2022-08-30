ABD’den Irak’a sorunları diyalogla çözme çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, dünden beri Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, online düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin güçlü ve istikrarlı bir Irak istediğini ifade ederek, Washington'un Irak halkının egemenliğini ve çıkarlarını koruyan bir hükümetle çalışmak istediğini söyledi.

Açıklamasında K24’ün sorusu üzerine Patel şunları söyledi:

“ABD’nin, güçlü ve istikrarlı bir Irak'a olan bağlılığını vurgulamaya devam ediyoruz. Irak ile uzun, derin ve stratejik ilişkilere sahip olmak, Irak ve Amerika halkının çıkarınadır. Irak halkının egemenliğini ve çıkarlarını korumaya kararlı bir hükümetle çalışmaya hazırız.”

Irak’ta yaşanan şiddeti kınadıklarını ifade eden sözcü, “Artan şiddet ve zayiatın farkındayız. Her şeyden önce şiddete başvurulmasını kınıyoruz. Irak’ta şimdi diyalog zamanıdır” dedi.

Patel açıklamasında, taraflara diyalog çağrısında bulunarak, “Irak'taki mevcut durum bir iç mesele, ancak tüm tarafları sorunları barışçıl bir şekilde diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ABD’li yetkili, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin kapandığını yalanlayarak, büyükelçilik yetkilileri ve çalışanlarının işinin başında olduğunu söyledi.