Başbakan Mesrur Barzani: Irak’ta istikrarın sağlanması için desteğe hazırız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, Irak’ın bir kez daha şiddet sarmalına dönmesinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle telefon görüşmesi yaptığı kaydeden Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, Irak’ta istikrarın sağlanması için yardım etmeye hazır olduğunu ilettiğini ifade etti.

“Şimdi açık diyalog zamanıdır” diyen Başbakan, “Irak’ın karşı karşıya kaldığı derin sorunla ilgili hepimizin cesur bir şekilde birbirimizin farklılıklarını kabul etmemiz gerekiyor. İçine düştüğümüz durumun çözüme ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Sadr Hareketi lideri Muktedas es-Sadr’ın siyasetten çekildiğini ilan etmesinin ardından Bağdat’ta çatışmalar başladı. Sadr yanlılarıyla karşıt gruplar arasında dünden bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 30’u bulduğu, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor.