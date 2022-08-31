Politika

Rusya: Erdoğan'ın söylediği şey imkansız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
dünya Dmitriy Peskov Rusya kırım Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.

Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.

Erdoğan'ın görüşünün Türkiye'yle Ukrayna konusunda ve Rusya'nın faydasına olan hususlarda işbirliği yapmayı engellemediğinin altını çizen Peskov, "Tahıl meselesinde olduğu gibi, Türkiye'nin zor durumların aşılmasındaki çabalarını çok takdir ediyoruz. Dolayısıyla bizim çıkarımıza olan hususlarda konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İşbirliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı.

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