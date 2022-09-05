Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

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Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,23 liradan euro ise 18,03 liradan işlem görüyor

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,21 lira, euronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğal gaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa piyasalarına yansıdı.

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu güne Avrupa cephesi kayıplarla başladı. Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Euro 0,99’un altına inerek 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite bu sabah 0,9882 seviyesini gördü. ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD Doları önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.

Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri bu sabah Dolar Endeksi'nin 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıkmasını sağladı. Dolar Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15 yükseldi. Endeks şu sıralarda 110,01 seviyesinde.

Türkiye’nin Ağustos ayı enflasyonu bugün belli oluyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos ayında TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık %2 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %81.22'ye yükselmesi bekleniyor.