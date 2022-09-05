Rusya: Türkiye destekli gruplar Afrin’den kaçırdıkları tarihi eserleri Türkiye’de satıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı gündem yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin desteklediği gruplarının Rojava’nın Afrin kentinde tarihi eserleri Türkiye'ye sevk etmek için ele geçirdiklerini ve daha sonra karaborsada sattıklarını ileri sürdü.

Suriye Devlet Ajansı SANA’da yer alan habere göre, Rusya'nın Suriye Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Igorov, “Türkiye’nin desteklediği grupların, Afrin kenti yakınlarında mimari, tarihi eser ve antika eserleri aramak için arkeolojik kazılar yürüttüğünü, modern ve ağır ekipman ve patlayıcılar kullanarak Suriye kültürel miras alanlarına ciddi zararlar verdiklerini” söyledi.

“SATILMAK ÜZERE TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLÜYOR”

Igorov, bulunan eski eserlerin daha sonra karaborsada satılmak üzere Türkiye'ye götürüldüğüne dikkat çekti.

Dün Suriye’deki Rusya tarafından işletilen Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus Koordinasyon Merkezi, Suriye’nin dışına kaçırılıp satılmak üzere, MÖ Asur dönemine ait bir eserin bulunduğunu ve Şam’daki Ulusal Müze’ye teslim ettiklerini duyurdu.

Türkiye’nin Rojava ve Suriye’ye olası bir operasyon ihtimali açıklamasının ardından Rusya devreye girmiş, bu operasyonun bölgedeki istikrara zarar vereceğini belirtmişti.