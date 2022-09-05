6’lı masa bileşenleri ‘HDP'ye bakanlık verilebilir’ çıkışını nasıl değerlendirdi?

İSTANBUL (K24)

K24’e konuşan Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in iktidar olmaları durumunda HDP’ye bakanlık verebilecekleri sözünü değerlendirdi.

TV100’e konuşan Gürsel Tekin, “İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.”

GELECEK PARTİSİ: DOĞRU BULMUYORUZ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Selçuk Özdağ, CHP’li Gürsel Tekin’in iktidar olmaları durumunda HDP’ye bakanlık verebileceklerini açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Gürsel Tekin Bey tecrübeli bir siyasetçidir. Tecrübeli bir siyasetçinin, 6’lı masada yer almayan bir yapıyla ilgili bir değerlendirme yapmasını doğru bulmuyorum. CHP’nin ilgili organları var onlar illa ki konuyla ilgili değerlemelerde bulunacaklardır. Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı vardır. Uzlaşmaya, diyaloga ihtiyacı vardır. Herkesin terörü kınama gibi görevi vardır. Terörü, adam öldürmeyi, öğretmen öldürmeyi, polis öldürmeyi, asker öldürmeyi, korucu öldürmeyi veya çoban öldürmeyi hukuk dışı uygulamaları kınamaya her şeyden önemlisi Cumhur İttifakı’nın ekmeğine yağ sürecek beyanatlar vermemeye bu ülkenin ihtiyacı var. Bunlarla ilgili herkes çok rahat bir şekilde açıklama yapmak zorundadır. İnsan en büyük varlıktır, en büyük değerdir. İnsana hizmet yapmak üzerine siyaset yapmak, siyaset yaparken de etnisiteler üzerine değil, mezhepler üzerinden değil, insan onuru üzerine siyaset yapmak gerekmektedir.”

HDP’nin 6’lı masa olmadığı ve yeni hükümetin 6’lı masanın bakanlarından oluşacağını kaydeden Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an 6’lı masa var ve bu 6’lı masada yer alan 6 partinin isimleri belli. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Bu masa, bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, o da bir hükümet kuracak. Bu hükümet de 6’lı masanın bakanlarından müteşekkil olacak. HDP bu 6’lı masaya dâhil değil ki. HDP 5 solcu-sosyalist parti, iki sivil toplum kuruluşuyla bir ittifak yapıyor. Cumhurbaşkanlığı konusunda bir karar vermiş değil, adaylar açıklandıktan sonra karar vereceğini söylüyor. Adaylardan biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Diğer tarafta 6’lı masanın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu iki cumhurbaşkanı adayı arasında tercih yapacaklarını söylüyorlar. Bizim çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayı kendisi bakanlar kurulunu belirleyecek. Şu an muhali konuşmak, olmamışı ve daha doğmamışı konuşmak doğru değil ki. Doğmamış çocuğa elbise dikilir mi? Ya da dereyi görmeden paça sıvanır mı? O nedenle ben bu tartışmaları suni buluyorum. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Esas gündemimiz Türkiye’de adaletin çiğnenmesidir. Yoksulluğun, yolsuzluğun, rüşvetin artmasıdır. Bir parti ve kişi devletinin kurulma çabasıdır. Suni gündemlerle Türkiye’yi meşgul etmeye gerek yoktur.”

DEVA PARTİSİ: ORTALIKTA HENÜZ OLUŞMUŞ BİR HÜKÜMET YOK

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de Gürsel Tekin’in açıklamalarını, “Doğmamış çocuğa bir şekilde don biçmenin herhangi bir anlamı yok” şeklinde değerlendirerek şunları söyledi:

“Gürsel Bey’in açıklamalarını ben de sosyal medyada takip ettim. Bizim şu an itibariyle doğmamış çocuğa herhangi bir şekilde don biçmemizin bir anlamı yok. Ortalıkta henüz oluşmuş bir hükümet, bir parlamento dağılımı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

HDP’yle görüşebileceklerini belirten DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HDP’ye bakışımızı soruyorsanız eğer, demokratik meşru yollarla parlamentoya giren herkesle görüşürüz. Herkesle istişare ederiz. Ve yarın oluşacak meclis aritmetiğine göre de mutlaka ve mutlaka eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu müzakereleri biz HDP ile de gerçekleştiririz. Bizim DEVA Partisi olarak mecliste grubu bulunsun bulunmasın meşru zeminde siyaset yapan hiçbir partiyi farklı bir kategoriye koymamız mümkün değil. Eğer HDP içerisinde suça karışmış herhangi biri varsa onun hesabını görecek hiç şüphesiz bağımsız yargıdır. Bizlerin niyet okuyuculuğu söz konusu olamaz. Bizim kimseyi ayrıştırma gibi bir lüksümüz yok. O zaman iktidar partisinden ne farkımız kalır? Orda durur orada siyaset yapardık. Biz zaten onlar toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, birbirine kırdırıyor diye oradan ayrıldık. Demokratik duruşundan ödün verdi, yol arkadaşı olarak Perinçek ve Bahçeli’yi tercih etti diye partimizin kurucularının bir kısmı AK Parti’den ayrıldı. Daha demokratik bir zeminde daha özgürlükçü bir ortamda siyaset yapma arzusundayız. Budur bizim düşüncemiz.”

SAADET PARTİSİ: BAKANLIKLARI ATAMA İNİSİYATİFİ 6’LI MASADA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da HDP’nin 6’lı masada olmadığını, iktidara gelmesi durumunda bakanlıkları atama inisiyatifinin 6’lı masada olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Saadet Partisi olarak temel yaklaşımızdır şudur: Meşruiyetini anayasadan, desteğini milletimizden alan her tüzel kişi seçimlere ve meclise girme ve iktidar olma hakkı vardır. Eğer milletimiz gerektiği desteği veriyorsa ve partilerin bu konuda anayasa meşruiyeti varsa, bu anayasal bir haktır. Burada kişilerin partilerle ilgili söylediklerinin bir karşılığı olmaz. Çünkü bu hak doğrudan anayasal bir haktır. Millet de ona bu desteği vermiş ona iktidar olma fırsatını vermişse hiç kimse buna karşı çıkamaz. HDP’ye ilk bakanlığı veren AK Parti’dir. 2015 yılında hükümet kurulduğu zaman HDP’nin iki bakanı vardı. Dolayısıyla bugün meşru olan bir şey yarın da olabilir. Ancak bugün 6’lı masanın içerisinde HDP yok. Dolayısıyla 6’lı masanın içerisinde HDP olmadığı için 6’lı masa iktidara geldiği zaman buradaki inisiyatif kendisinde olacaktır. Ama şu an bunlar sadece polemik konuları. Yarın iktidar olması durumunda 6’lı masanın liderleri bir ara gelerek hem Türkiye’yi birlikte yönetme hususunda ister bakanlık atamaları ister politikalar hususunda birlikte karar verme sürecini işletecekler. Dolayısıyla parti olarak temel yaklaşımız bu.”

İYİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Gürsel Tekin’in sözlerine İYİ Parti’den iki isim tepki gösterdi:

İsmail Saymaz’a konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, “Şu anda bunu duyan herkes ayaklanmış vaziyette. Ne gerek var şimdi! İktidarın eline rahatça kullanacağı bir silah veriyor. Ve her konuşan böyle yaparsa, bu yol böyle devam ederse sonuçlarının iyi olmayacağı belli” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki:

PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."