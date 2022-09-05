Beştaş’tan ‘bakanlık’ açıklaması: HDP kendi yolunu çizer

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in iktidar olmaları durumunda Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bakanlık verebileceklerine ilişkin sözleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:

1) “HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz.

2) HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır.

3) Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz.

4) Zaten kendileri de “ilkeli” davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

5) Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve “biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz” denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler. HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur.

6) Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız.”

İYİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan Gürsel Tekin’in sözlerine İYİ Parti’den iki isim tepki gösterdi.

İsmail Saymaz’a konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, “Şu anda bunu duyan herkes ayaklanmış vaziyette. Ne gerek var şimdi! İktidarın eline rahatça kullanacağı bir silah veriyor. Ve her konuşan böyle yaparsa, bu yol böyle devam ederse sonuçlarının iyi olmayacağı belli” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."