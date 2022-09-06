Anket: Kararsız seçmenlerin oranında düşüş

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Metropoll Araştırma, “Türkiye'nin Nabzı Ağustos Ayı Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı. 26 bölgeyi esas alan anket 28 ilde 1717 kişiyle yapıldı.

Ankette kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlere, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri soruldu.

Ankete göre ocak ayında toplam yüzde 22,6 olan kararsız seçmen oranı yüzde 13,6'ya düştü.

2018 seçiminde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen kararsız seçmen oranı ocakta yüzde 8,1 iken ağustosta yüzde 4,7'ye düştü.

Ocak ayında yüzde 2,4 olan kararsız CHP seçmeni oranı ağustosta yüzde 2,3'e düştü.

İYİ Partili kararsız seçmen oranı son 7 ayda yüzde 1,1'den yüzde 0,2'ye geriledi.

Bu oran HDP'de yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e indi.

Kararsız MHP'lilerin oranıysa yüzde 2,6'dan yüzde 1,2'ye düştü.

Metropoll Araştırma'nın bu yıl her ay yaptığı anketlere göre, kararsız seçmen oranı yüzde 25,1'le şubat ayında zirve yaptı.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları ifade etti:

“1 Kararsızlar (kararsız+CY+protest) son 7 ayda yüzde 25’ten yüzde 14’e düşmüş. Yani kararsızlar düzenli olarak azalıyor. Ağustos ayında yüzde 13.7 olmuş. Bu durum, seçmende seçimin yaklaştığı algısını gösteriyor.

2 Bu yılın 8 ayının ortalaması olarak kararsızların oranı yüzde 19.7'dir. Bu kitle içinde 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhur İttifak’ına oy verdiğini söyleyenler yüzde 47, Millet İttifak’ına verdiğini söyleyenler yüzde 17'dir.

3 Bu veriden açıkça anlaşılıyor ki kararsızlar kitlesinin yaklaşık yarısı AKP+MHP kökenlidir. Bu kitlenin şimdiye kadar bir muhalefet partisine kaymaması iktidar için büyük avantajdır. Son 4 ayda AKP’deki sürekli artışın en önemli ve muhtemel kaynağı kararsızlar kitlesidir.”