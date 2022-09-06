IAEA’dan Zaporijya Nükleer Santrali raporu

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santraline yapılan saldırıların ardından son duruma ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, Rusya'nın kontrolündeki santralin durumundan derin endişe duyulduğu bildirildi.

IAEA raporunda, nükleer santralde radyasyonun yayılmasına ait bir gösterge bulunmadığını açıkladı. Ancak nükleer santralde, top ateşi açılan yerlerde hasara rastlandığı kaydedildi.

Santralin fiziksel koruma sisteminin yer aldığı alarm sisteminde arıza olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten sınırlı sayıda Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında. Bu durum sürdürülebilir değil ve nükleer güvenlik için sonuçları olan artan insan hatasına yol açabilir" denildi.

Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir güvenlik bölgesi kurulması çağrısında bulunuldu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.