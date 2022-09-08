İran’dan Arnavutluk’a kınama

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin Tahran'a yönelik iddialarının asılsız, bu tür iddialarla İran ile siyasi ilişkilerin kesilmesinin de yersiz bir hareket olduğu belirtildi.

İran'ın siber saldırılara maruz kalan ülkelerden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Tahran yönetimi, siber alemin, diğer ülkelerin kritik dijital altyapılarına saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını reddetti ve kınadı.

NE OLMUŞTU?

Arnavutluk makamları, temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.

BEYAZ SARAY: İRAN YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULACAK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, NATO müttefiki Arnavutluk'a yönelik İran'ın siber saldırısını esefle kınıyor" ifadesini kullanmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İran'ın bu eyleminden dolayı sorumlu tutulması çağrısına destek verdiklerini kaydeden Watson, "ABD, müttefiki bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve siber dünya için kötü bir örnek oluşturan bu davranışından dolayı İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atacaktır" mesajını vermişti.

Watson, 15 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından ABD hükümetinin sahada konuyu incelediğini anımsatarak "İran hükümetinin bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği ve İran'ın siber korsanlık ve sızdırma operasyonlarının arkasında olduğu sonucuna vardık" demişti.