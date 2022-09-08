DSG ile DAİŞ’liler arasında çatışma: 2 DSG’li yaşamını yitirdi

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile DAİŞ mensupları arasında Hol Kampı’nda çıkan çatışmada 2 DSG’li yaşamını yitirdi.

DSG tarafından yapılan açıklamada, 2 savaşçının Hol Kampı’nda DAİŞ’le çıkan çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

Hol Kampı’nda 7 kişilik bir DAİŞ hücresinin kadın elbiseleri giyerek kaçmaya çalıştığı sırada, DSG ve Asayiş güçlerinin müdahale ettiği ve çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü, 6’sının ise yakalandığı kaydedilirken, 2 DSG’linin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Rovaja’daki Özerk Yönetim’e bağlı iç güvenlik güçleri (Asayiş), 25 Ağustos’ta Hol Kampı’nda ‘İnsanlık ve Güvenlik’ isimli operasyonun ikinci aşamasını başlatmıştı.

Operasyon çerçevesinde şimdiye kadar DAİŞ hücresi mensubu 100 kişi yakalandı.

Bu yılın başında Hol Kampı’nda 14’ü kadın, 2’si çocuk olmak üzere 44 kişi öldürülmüştü.

Haseke’de bulunan Hol Kampı’nda DAİŞ’lilerin aileleri tutuluyor. Rojava ve Suriye’nin en büyük kamplarından olan Hol Kampı, dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olarak tanımlanıyor.