Başbakan'dan Kraliçe 2. Elizabeth mesajı: Tüm dünyayla beraber matemdeyiz

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yayımladığı mesajda “Güçlü bir kişilikti. Tüm dünyayla beraber matemdeyiz” dedi.