Başbakan'dan Kraliçe 2. Elizabeth mesajı: Tüm dünyayla beraber matemdeyiz
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in yaşamını yitirmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Başbakan “Britanya Kraliyet ailesi ve ortak çıkarları paylaşan ülkelere başsağlığı diliyorum” dedi.
“Kraliçe 2. Elizabeth güçlü bir kişilikti” diyen Başbakan, “70 yıl hizmet etti, fedakarlığın simgesiydi” ifadelerini kullandı.
Kraliçe 2. Elizabeth’in dünya bir model olduğunu vurgulayan Başbakan, “Tüm dünyayla beraber matemdeyiz” dedi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.