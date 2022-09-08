Politika

Başbakan'dan Kraliçe 2. Elizabeth mesajı: Tüm dünyayla beraber matemdeyiz

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yayımladığı mesajda “Güçlü bir kişilikti. Tüm dünyayla beraber matemdeyiz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Kraliçe 2 Elizabeth taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in yaşamını yitirmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Başbakan “Britanya Kraliyet ailesi ve ortak çıkarları paylaşan ülkelere başsağlığı diliyorum” dedi.

“Kraliçe 2. Elizabeth güçlü bir kişilikti” diyen Başbakan, “70 yıl hizmet etti, fedakarlığın simgesiydi” ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in dünya bir model olduğunu vurgulayan Başbakan, “Tüm dünyayla beraber matemdeyiz” dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv