Politika

CENTCOM Komutanı’ndan Rojava’daki kampa ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Rojava’daki Hol Kampı’nı ziyaret etti.
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kürdistan DAİŞ Hol Kampı CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla Rojava

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Rojava’nın Haseke vilayetinde bulunan ve DAİŞ’li ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

CENTCOM’un açıklamasında göre dün gerçekleşen ziyarette Kurilla, önceki gün DAİŞ’lilerle çatışmada hayatını kaybeden Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) iki savaşçısının ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

DSG’nin Hol Kampı’nı DAİŞ’ten temizleme görevinin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Bu geniş kapsamlı operasyon, kampı daha güvenli hale getirecektir” denildi.

DAİŞ mensuplarının kampta kalanlara zarar verdiği ve kendi ideolojisini yaymaya çalıştığını belirten CENTCOM, “Bu yüzden kamptaki birçok kişi kaçmaya çalışıyor. DAİŞ’lileri vatandaşı oldukları ülkelere göndermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kampın güvenlik ve insani koşullarının iyileştirilmesi için CENTCOM’un DSG’yle koordinasyon halinde olduğu belirtilerek, “Hol Kampı’ndaki işbirliğimiz, DAİŞ’in kalıcı olarak ortadan kaldırılması içindir” vurgusu yapıldı.

Hol Kampı’nın bölge için gerçek bir tehdit olduğu uyarısı yapılan açıklamada, kampta yaklaşık 56 bin kişinin kaldığı ve yüzde 90’ını kadın ve çocukların oluşturduğu ifade edildi. Kamptakilerin yarısının Irak vatandaşı olduğu ve bunların ülkelerine dönmesi halinde kampın daha iyi idare edilebileceği belirtildi.

CENTCOM, kamptaki birçok kişinin DAİŞ’i reddettiğini, birçok kişinin sivil hayata katılmak, kendi ülkelerine dönüp çocuklarını okula göndermek istediğine işaret etti.

Açıklamada son olarak, kamptaki tehdidin askeri yöntemlerle bertaraf edilemeyeceği, kalıcı çözümün DAİŞ’lilerin kendi ülkelerine gönderilmesinden geçtiği vurgulandı.

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