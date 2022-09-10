Almanya Dışişleri Bakanı Kiev’e gitti: Desteğimiz sürecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'dan küçük bir delegasyonun da bulunduğu özel bir trenle, gece yolculuğunun ardından sabah saatlerinde Kiev'e ulaştı.

Baerbock Kiev'de yaptığı ilk açıklamada, ziyaretinin amacının, Almanya'nın "Ukrayna'ya gerekli olduğu sürece, silah sevkiyatı ve hem insani hem mali yardımlarla desteğini göstermek" olduğunu dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Putin, Ukrayna'nın acısını paylaşmaktan yorgun düşmemizi istiyor. Bu benim için çok açık. Toplumlarımızı yalanlarıyla bölebileceğini ve enerji tedariğindeki sıkıntılarla bize şantaj uygulayabileceğini sanıyor. Ayrıca bu acımasız saldırıya karşı ortak değerlerimizi savunma enerjimizi elimizden alabileceğini düşünüyor" dedi.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı'nın bu hesabının "gerçekleşmemesi gerektiğini ve gerçekleşmeyeceğini" dile getirdi. Baerbock sözlerine, "Zira tüm Avrupa, Ukrayna'nın bizim barışçıl düzenimizi savunduğunu biliyor" diyerek devam etti.

“BİZE GÜVENMEYE DEVAM ETSİNLER”

Kiev'deki açıklamasında, Ukrayna halkının altı ayı aşkın süredir Rusya’nın saldırılarına karşı koymaya çalıştığını vurgulayan Baerbock, "Umut ve kaygı arasında geçen bu süre içinde" Ukraynalıların, Almanya'nın desteğine güvendiğini belirterek, "Ben bugün Kiev'e, bize güvenmeye devam edebileceklerini göstermek için geldim" dedi.

“UKRAYNA ALMANYA'DAN TANK İSTİYOR”

Ukrayna ziyareti esnasında görüşülecek konulara dair de bilgiler veren Alman Dışişleri Bakanı, mayınların temizlenmesine Almanya'nın sunabileceği katkılar ve işlenen savaş suçlarının açığa çıkarılmasına yine ülkesinin sağlayabileceği katkıları gündeme getireceğini ifade etti. Ukrayna tarafının ise, daha önce olduğu gibi, Almanya'dan ağır silah yardımı talebini yinelemesi bekleniyor.