Politika

Operasyon bölgesinde çatışma: 4 asker hayatını kaybetti

Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirildi.
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kürdistan Pençe Kilit operasyonu çatışmalar PKK

HABER MEKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit” operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle PKK’liler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Fatih Kalkan ile Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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