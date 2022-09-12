‘Türkiye’deki binlerce Suriyeli Avrupa’ya gitmek için ‘göç kervanı’nı başlatıyor’

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Altı gün önce Telegram mesajlaşma programında açılan ve yaklaşık 70 bin kişi tarafından takip edilen bir kanalda AFP'nin gördüğü Arapça mesajlarda organizatörlerin Suriyeli mültecileri konvoya katılmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yazışmalara göre grubu yönetenler seyahat edeceklerden uyku tulumu, çadır, can yeleği, su, konserve yiyecek ve ilk yardım çantası getirmelerini istiyor. Kervanın her birinin bir gözetmen tarafından yönetilen 50 kişilik gruplara ayrılacağı söyleniyor.

"BATILI ÜLKELER YÜKÜ PAYLAŞMALI"

Türkiye'de mülteci olarak bulunan organizatörlerden 46 yaşındaki Suriyeli bir mühendis AFP’ye yaptığı açıklamada "Gitme zamanı geldiğinde [kervanın yola çıktığını] duyuracağız" dedi.

Telegram kanalının yöneticilerinden biri tarafından yayınlanan bir mesajda "10 yıldır Türkiye'deyiz. Korunuyoruz (...) Ancak Batılı ülkeler yükü paylaşmalı" mesajı dikkat çekti.

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,7 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce yaptığı bir konuşmada bir milyon Suriyeli mültecinin gönüllülük esasına dayalı olarak geri gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri Ankara yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine karşı muhalif gruplara destek vermiş fakat Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu gruplar ile Şam arasında uzlaşma çağrısı iki ülke arasında yeni bir trafiğin başlangıcı olarak algılanmıştı.

Şubat ve Mart 2020'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile sınırları açık tutma tehdidinin ardından on binlerce göçmen Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına akın etmişti.

2015 yılında, çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşan yaklaşık bir milyon kişinin, Türkiye'den Yunan adalarına uzanan bir yolculuğun ardından AB'ye ulaştığı tahmin ediliyor.