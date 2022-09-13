Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma çıktı

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Ermenistan ve Azerbaycan 2020'de 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, gece yarısından hemen sonra Azeri ordusunun Goris, Sotk ve Jermuk kentleri yönündeki askeri pozisyonlarını yoğun ateş altına aldığını öne sürdü.

Ermeni tarafı sabah saatlerinde yaptığı son açıklamada ise Azeri tarafının insansız hava araçları da kullandığı ve ağır topçu ateşi ile sürekli ilerlemeye çalıştığını iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu savundu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği öne sürüldü.

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

PUTIN VE MACRON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında çatışmaların tekrar alevlenmesinin arından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Yapılan görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi. Fransa lideri Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.

Ermeni Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştükten sonra gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladı.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM TALEP EDECEK

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Ermenistan'ın Rusya'dan 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması'nın hükümlerinin uygulanması için Moskovo'dan yardım talep etme kararı aldığı açıklandı.

Rus Tass haber ajansında yer alan habere göre, Ermeni tarafı Rusya'dan resmen yardım talep etmek için karar aldı. Toplantıda ayrıca durumun Kollektif Güvenlik Antlaşması Teşkilat'ına da çağrı yapılacağı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de durumun bildirileceği kaydedildi.

ABD: ÇATIŞMALARI DURDURUN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ ÇATIŞMALARI

1990’lı yılların başında başlayan 1. Dağlık Karabağ savaşında yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti. İki ülke arasında sınır gerginliği devam ederken taraflar 2020 sonbahar aylarında savaşa tutuştu. 6 Hafta süren savaşı Azerbaycan kazanırken, Ermenistan'ın elinde bulunan topraklarının bir kısmını geri aldı.

Söz konusu topraklar, Kızıl Kürdistan topraklarında yer alıyor.