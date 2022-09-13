Kılıçdaroğlu’ndan ‘HDP’yle ittifak’ iddiasına yanıt: Tamamen safsata

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesine tepki göstererek, "Şimdi gündem ekonomi ya millet perişan vaziyette ya oturuyor vay ben gelirim, yok bir gece gelirim, yok yarın sabah gelirim. Ya sana davetiye mi göndersinler ya. Yüreğin varsa cesaretin yetiyorsa gidersin kardeşim. Bizim palavrayla işimiz yok. Devlet böyle yönetilmez" şeklinde konuştu.

"Hiçbirimizin özel bir beklentisi özel bir amacı yok. Amaç bu ülkeye huzuru getirmek" diyen Kılıçdaroğlu, altılı masayla HDP'nin ilişkilendirildiği iddiaları için şu ifadeleri kullandı:

"Altı lider bir aradayız. Her birimizin ayrı parti olduğunu biliyoruz. Ama altı partinin saygıdeğer liderleri demokrasi, Türkiye'nin huzuru, üretmesi konusunda anlaştık. Herkesin kimliğine inancına, yaşam tarzına saygı konusunda anlaştık. Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin bozulan çarklarını yeniden onaracağı. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. Hiçbirimizin özel bir beklentisi özel bir amacı yok. Amaç bu ülkeye huzuru getirmek. O yüzden zaman zaman sorarlar 'efendim ne oluyor altında başka üstünde başka parti var mı?' Bunların tamamı safsatadan ibarettir.”

"HİÇBİR ÇİFTÇİ EKTİĞİ ÜRÜN DOLAYISIYLA ASLA AMA ASLA BU TOPRAKLARDA ZARAR ETMEYECEK"

"Ayvayı satacak yer yok şu anda. Devlet sahip çıkmıyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek, ürettiğiniz her alın terinin karşılığını alacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Altılı masanın taahhüdüdür bu. Fındık üretiminde üçüncü. Bir İtalyan şirketi geldi fındık bahçeleri satın alıyor fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel çiftçinin, fındık üreticisinin alın terini sömürmeyecektir. Nokta. Sömürtmem. Kazanacaksa bizim çiftçi kazanır. FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız. Asla çiftçinin zarar edeceği bir modele izin vermeyeceğiz. Ziraat Odaları, Tarım birlikleri dernekler, esnaf kefalet, atarım kredi kooperatifi kim olursa, istediğini üret, formülümüz gayet açık ve net; maliyet artı makul kâr eşittir taban fiyat olacak. Bütün çiftçi kardeşlerim bu formülü ezberlemesini isterim. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ama asla bu topraklarda zarar etmeyecek.”