Politika

AA: Mahmur Kampı’na düzenlenen operasyonda 2 PKK’li yakalanarak Türkiye’ye getirildi

MİT’in Mahmur Kampı’na düzenlediği operasyonda 2 PKK’linin yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
türkiye Mahmur Kampı PKK MİT

HABER MERKEZİ

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile "Tekoşin Kamışlo/Ciwan" kod adlı Aya Ahmed Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Haberde Hatip Güney'in, PKK kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da Van'ın Başkale ilçesi üzerinden kırsala geçerek eğitim aldığı, daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilerek ideolojik ve silahlı eğitimin ardından tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildiğine yer verildi.

Aya Ahmed Süleyman'ın ise Rojava’da YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2017'de Gare'ye geçerek eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirtildi.

Hatip Güney - Aya Ahmed Süleyman
Hatip Güney - Aya Ahmed Süleyman
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv