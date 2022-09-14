AA: Mahmur Kampı’na düzenlenen operasyonda 2 PKK’li yakalanarak Türkiye’ye getirildi

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AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile "Tekoşin Kamışlo/Ciwan" kod adlı Aya Ahmed Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Haberde Hatip Güney'in, PKK kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da Van'ın Başkale ilçesi üzerinden kırsala geçerek eğitim aldığı, daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilerek ideolojik ve silahlı eğitimin ardından tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildiğine yer verildi.

Aya Ahmed Süleyman'ın ise Rojava’da YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2017'de Gare'ye geçerek eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirtildi.