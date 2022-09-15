Politika

‘Putin suikast girişiminden kurtuldu’ iddiası

İngiliz The Sun gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına saldırı yapıldığını öne sürdü.
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dünya Vladimir Putin suikast girişimi Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına saldırı yapıldığı ve Putin'in aracın içinde olmadığı için suikasttan kurtulduğu iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına saldırı yapıldığını öne sürdü.

Haberde, Putin'in makam aracının sol ön tekerleğinde bir patlama meydana geldiği ve ardından dumanlar çıktığı belirtilirken, Putin'in aracın içinde olmaması nedeniyle suikasttan kurtulduğu iddia edildi.

Kremlin kaynaklarına dayandırılan haber, dünya basınında da geniş yer buldu.

Haberde ayrıca Putin'in güvenli bir yere götürüldüğü öne sürüldü.

Rusya'daki resmi kurumlarından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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