Rusya’nın savaş suçları mahkemesine taşınması çağrısı

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Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle uluslararası savaş suçları mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

Çağrı, Ukrayna'nın Izyum kasabasında yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarların ortaya çıkarılmasını izliyor.

Toplu mezarlara gömülenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.

Ukrayna şu ana dek toplu mezarlardan 59 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kasabanın ormanlık bölgesindeki mezarlarda da çok sayıda ceset olduğunu düşündüklerini söylüyor ve Rusya'yı savaş suçu işlemekle itham ediyor.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Tüm savaş suçlularının cezalandırılmasından yanayız" şeklinde konuştu.

Lipavsky, "21'inci yüzyılda sivil halka karşı bu şekilde saldırıların düzenlenmesi korkunç bir durum. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi ve hızla özel bir savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu.

Toplu mezarlar, Ukrayna birliklerinin ülkenin kuzeydoğusunda karşı taarruza geçmeleri ve Rusların elindeki bazı bölgeleri geri almalarının ardından ortaya çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın karşı saldırılarının Rusya'nın ülkenin doğusundaki askeri planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rusya cephede karşılaştığı direnişin ardından Ukrayna halkının ve hükümetinin moralini bozmak amacıyla saldırmayı planladığı noktaları genişletti” denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Izyum kasabasındaki toplu mezarlara gömülen kişilere işkence uygulandığına dair yeni delillere ulaştıklarını açıkladı.

Zelenskiy “Kharkiv'in özgürleştirilmiş alanlarında, çeşitli kent ve kasabalarda, 10'dan fazla işkence odası tespit edildi,” diye konuştu.

Zelenskiy Rusların “hem cephede hem de mahkeme salonlarında” hesap vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarılmasını istediğini söylemişti.

Rusya “özel bir askeri operasyon” olarak nitelendirdiği işgalin Ukrayna'yı Nazi unsurlarından arındırmayı amaçladığını iddia ediyor.

Moskova halen Izyum'da tespit edilen toplu mezarlarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kremlin daha önce sivilleri hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddetmişti.