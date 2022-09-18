Politika

Musul’da çatışma: 3’ü intihar bombacısı 7 DAİŞ’li öldürüldü

Irak’ın Musul kentinde Iraklı güçler ile terör örgütü DAİŞ mensupları arasında çıkan çatışmada 3’ü intihar bombacısı 7 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
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Irak Irak Musul Çatışma DAİŞ

ERBİL (K24)

Dicle TV’ye konuşan güvenlik güçlerinden bir kaynak, Musul’da terör örgütü DAİŞ mensupları ile Haşdi Şabi ve Irak ordu güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 2 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği, 8’nin ise yaralandığı bilgisini paylaşan kaynak, 7 DAİŞ’linin öldürüldüğünü kaydetti.

Öldürülen DAİŞ’lilerden 3’ünün intihar bombacısı olduğu belirtildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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