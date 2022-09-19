Politika

ABD ve Taliban arasında mahkum takası

ABD’nin üst düzey bir Taliban üyesini serbest bırakması karşılığında, Taliban’ın ABD’li mühendis Mark Frerichs’i serbest bıraktığı açıklandı.
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ABD’li mühendis Mark Frerichs 2013 yılında Kabil’de (BBC)
ABD’li mühendis Mark Frerichs 2013 yılında Kabil’de (BBC)
dünya ABD Taliban mahkum takası

HABER MERKEZİ

Taliban’ın Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan  Muttaki, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, “Bugün Mark Frerichs ABD’ye, Hacı Beşir Noorzai de Kabil Havaalanı’nda bize teslim edildi” dedi.

Taliban yetkililerine göre, uyuşturucu kaçaklığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra yaklaşık 17 yıl boyunca Guantanamo’da tutulan Noorzai dün akşam Kabil’e geldi.

Taliban’ın geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid AFP’ye verdiği demeçte, Beşir Noorzai’nin Taliban hareketi içinde resmi bir pozisyonu olmadığını, ancak hareket 1990’larda ortaya çıkarken silahlar da dahil olmak üzere Taliban’a güçlü destek sağladığını söyledi

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