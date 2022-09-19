ABD ve Taliban arasında mahkum takası

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Taliban’ın Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, “Bugün Mark Frerichs ABD’ye, Hacı Beşir Noorzai de Kabil Havaalanı’nda bize teslim edildi” dedi.

Taliban yetkililerine göre, uyuşturucu kaçaklığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra yaklaşık 17 yıl boyunca Guantanamo’da tutulan Noorzai dün akşam Kabil’e geldi.

Taliban’ın geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid AFP’ye verdiği demeçte, Beşir Noorzai’nin Taliban hareketi içinde resmi bir pozisyonu olmadığını, ancak hareket 1990’larda ortaya çıkarken silahlar da dahil olmak üzere Taliban’a güçlü destek sağladığını söyledi