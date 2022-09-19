Politika

İstanbul’da polise silahlı saldırı

İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıya uğradı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İstanbul silahlı saldırı polis

HABER MERKEZİ

Olay saat 10.50 sıralarında Fatih'teki Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta meydana geldi.

Kimlik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü tespit edildi.

Kaçan zanlının iki cinayet ve iki yaralama suçundan arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili iki kişi aranırken polise ateş açanın G.G. (32) olduğu belirlendi.

G.G'nin bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) ile 06.00 sıralarında G.G (61) silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Başakşehir'deki olayda iki kişi de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv