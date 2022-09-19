İstanbul’da polise silahlı saldırı

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Olay saat 10.50 sıralarında Fatih'teki Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta meydana geldi.

Kimlik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü tespit edildi.

Kaçan zanlının iki cinayet ve iki yaralama suçundan arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili iki kişi aranırken polise ateş açanın G.G. (32) olduğu belirlendi.

G.G'nin bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) ile 06.00 sıralarında G.G (61) silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Başakşehir'deki olayda iki kişi de yaralandı.