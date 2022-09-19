Son anket: AK Parti ve CHP başa baş ilerliyor

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Aksoy Araştırma’nın anketinde katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Araştırma, 12 ilde 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankette kullanılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

AK Parti. 29.7

CHP: 29.1

İYİ Parti: 14.1

HDP: 10.1

MHP: 7.6

DEVA Partisi: 2.1

Saadet Partisi: 1.1

Gelecek Partisi: 1.0

Diğer partiler: 5.1

ERTAN AKSOY: AK PARTİ VE CHP OY ORANLARINDA REKABET VAR

Öte yandan anket sonuçlarını Tele 1'e değerlendiren Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, AK Parti ile CHP’nin oy oranlarında rekabet olduğuna ve oranların başa baş ilerlediğine dikkat çekti. Aksoy, “Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor.

Aksoy, Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz.”

Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı İYİ Parti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “İYİ Parti sıklıkla 13 küsurlarda buluyoruz. Bu hafta itibarıyla 14.1 geldi. Bugüne kadar İYİ Parti için bulduğumuz en yüksek oy oranı diyebilirim. Bugüne kadar 14’ü görmüştük ama 14.1’i ilk kez gördük. Dolayısıyla İYİ Parti 12.5 ila 14 arasındaki seyrini koruyor” şeklinde konuştu.

ANKETTE KIŞ MEVSİMİNDE AK PARTİ VE MHP’NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu arada Aksoy, kış aylarında AK Parti ve MHP’nin oylarında düşüş yaşayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AKP’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma” dedi.