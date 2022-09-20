HRW: İran baskılara son vermeli ve Emini’yi öldürenleri yargılamalı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesine yönelik tepkiler büyüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Emini’nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, adil ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Emini’nin giyim tarzı nedeniyle işkence görmesini “korkunç bir yıkım” olarak tarif eden HRW, “Şeffaf bir soruşturma yürütülmesinin yanı sıra Emini’nin ölümünden sorumlu olanlar tutuklanmalı ve ailesine tazminat ödenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

“YASALAR KALDIRILMALI YA DA DEĞİŞTİRİLMELİ”

Öte yandan İran yönetiminin zorunlu başörtü uygulamasını derhal kaldırması ve kadınların bağımsızlıklarına kavuşması gerektiğini bildiren HRW, “Kadınları haklarından mahrum bırakan diğer yasalar da kaldırılmalı veya değişmeli. İran toplumunun yarısı baskıcı devlet yüzünden ayrımcılığa, şiddete ve ölüme mahkum ediliyor” ifadesine yer verdi.

BM’DEN İRAN’A TEPKİ: JİNA EMİNİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ SORUŞTURULMALI

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Emini’nin "Başına copla vurulduğu ve kafasının 'sözde ahlak polisi' tarafından araca çarpıldığı yönünde haberler var" denildi.

İranlı yetkililerin, kadının doğal yollarla öldüğü yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. "Mahsa Amini'nin trajik ölümü, işkence ve kötü muamele iddiaları, bağımsız bir yetkili makam tarafından derhal, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına ve 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Jina Emini’nin yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Kurdpa’da yer alan habere göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Diwandere kentinde gösteriler şiddete dönüşürken, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Diwandere’de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, onlarca gösterici tutuklandığı bildirildi.

Rojhilat’ın Seqiz kentinde de gösterilerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Protestoların Sine’de de devam ettiği ifade ediliyor.

Protestolarda onlarca yaralının olduğu bildiriliyor.