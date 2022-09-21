Yaşam

Denizli'de helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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türkiye Muğla Marmaris Denizli Helikopter

HABER MERKEZİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Muğla Marmaris’teki orman yangınına, 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahalenin devam ettiği” ifade edildi.  

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Kastamonu'dan yola çıkan yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. 

İçişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 Rus, 2 Türk olmak üzere toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 mürettebatın da yaralandığı belirtildi.

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