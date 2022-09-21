Denizli'de helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Muğla Marmaris’teki orman yangınına, 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahalenin devam ettiği” ifade edildi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Kastamonu'dan yola çıkan yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 Rus, 2 Türk olmak üzere toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 mürettebatın da yaralandığı belirtildi.