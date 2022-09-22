Suudi ile Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşandığı bildirildi.

İade edilenler arasında bu yılın başında Mariupol kentini uzun süre savunan Ukraynalı birliklerin komutanlarının bulunduğu aktarıldı.

Takas anlaşması kapsamında Rusya’nın Mariupol’ü ele geçirmesinin ardından esir tutulan 215 Ukraynalı serbest bırakılırken Ukrayna da Rus uyruklu ve Rusya yanlısı Ukraynalı 55 kişiyi geri gönderdi.

Ayrıca esir takasının zamanlaması “sürpriz” olarak nitelenirken büyüklüğü de dikkat çekti.

Serbest bırakılan yabancı uyruklu kişiler arasında Ukrayna için savaşırken yakalanarak ölüm cezasına çarptırılan iki Britanyalı ve bir Faslının olduğu belirtildi. Serbest diğer yabancılar arasında üç Britanyalı, iki ABD’li, bir Hırvat ve bir de İsveçli bulunuyor.

Ukrayna’dan gönderilen isimler arasında yasaklanan Rusya yanlısı siyasi partinin lideri Viktor Medvedchuk da bulunuyor. Medvedçuk, Ukrayna’da vatan hainliğiyle yargılanıyordu.

Rusya Ukrayna’da desteklediği ayrılıkçı güçlerin bu yıl yargılanacağını açıkladığı kişileri neden serbest bıraktığı ya da takasla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE ARABULUCU OLDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, takasın Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yardımıyla gerçekleştiğini, uzun süredir hazırlık yapıldığını ve yoğun bir pazarlık süreci içerdiğini söyledi.

Zelenskiy, takas kapsamında serbest bırakılan beş kıdemli Ukraynalı askerin savaş bitene kadar Türkiye’de kalacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye’ye teşekkür etti.

AZOV BİRLİĞİ KOMUTANI BİR SÜRE TÜRKİYE’DE

Türkiye’de kalacak isimler arasında yoğun çatışmalarda bulunan Azov Birliği Komutanı Yarbay Denis Prokopenko, yardımcısı Siyatoslav Palamar ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Serhiy Volonski bulunuyor.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah ülkesinin Ukrayna’yı işgale devam etmek için seferberlik ilan ederek Rusya’nın kısa süre içinde işgalden vazgeçmeyeceğinin sinyalini vermişti.

Ukrayna’nın Donbas bölgesini kontrol altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar da serbest bırakılan bazı esirleri yargılayacaklarını geçen ay açıklamışlardı.