ENKS: İran kara listesine bir suç daha ekledi

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konsey (ENKS), Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan ve gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren Kürt kadın Jina Emini’yle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Olayı sert bir dille kınayan ENKS, “İran rejimi bu cinayetle, insan haklarıyla ilgili kara listesine bir suç daha eklemiş oldu” diye belirtti.

Açıklamada, İran ve Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde ve üniversitelerde gösterilerin sürdüğüne dikkat çekilerek, kadınların geniş katılım gösterdiği ve rejim karşıtı sloganlar attığı ifade edildi.

Gösterilerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, “ENKS, İran yönetiminin göstericilere karşı vahşice işlediği suçları şiddetle kınıyor, İran, İran Kürdistanı ve dünyadaki barışçıl gösterileri destekliyor” denildi.

Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunan ENKS, bu suçları kınamasını ve özellikle de kadınlara yönelik insan hakları ihlallerinin son bulması için girişimde bulunmasını istedi.

ENKS, Jina Emini ve Doğu Kürdistan’daki Kürtlere başsağlığı dileğinde bulundu.